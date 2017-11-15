Росія реструктуризувала борг Венесуели на $3 мільярди

Представники урядів Венесуели та Росії підписали в Москві угоду про реструктуризацію боргу латиноамериканської країни, повідомляє РБК з посиланням на Мінфін країни.

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У документі підкреслюється, що загальний розмір боргу Венесуели становить $3,15 млрд. За умовами угоди, Каракас зможе поступово повертати цю суму протягом 10 років, при цьому протягом перших шести років обсяг платежів буде мінімальним.

«Полегшення боргового тягаря, яке надається Республіці Венесуела в результаті реструктуризації заборгованості, дозволить спрямувати вивільнені кошти на розвиток економіки країни, поліпшить платоспроможність дебітора, підвищить шанси всіх кредиторів на повернення раніше наданих Венесуелі кредитів», - йдеться в повідомленні Мінфіну.

На початку жовтня про можливість чергової реструктуризації боргу Венесуели заявляв президент цієї країни Ніколас Мадуро, який прибув до Москви.

«У нас немає труднощів, ми виконуємо наші зобов'язання перед Росією. І будь-яка реструктуризація напевно буде результатом домовленостей урядів, тут немає проблем», — сказав тоді Мадуро.

В березні 2016 року Венесуела вже пропустила платіж за наданим Росією кредитом, після чого їй було надане відтермінування: виплату $530 млн відклали до 2019-2021 років. Однак навесні 2017 року країна прострочила черговий платіж, не повернувши Росії приблизно $362 млн.