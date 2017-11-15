НБУ почав передачу своїх запасів готівки банкам на зберігання

Національний банк України в рамках пілотного проекту почав передачу на зберігання уповноваженим банкам своїх запасів готівки.

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Як повідомляється на сайті НБУ, таким чином регулятор продовжує делегувати банкам частину своїх регіональних функцій відповідно до Концепції організації готівкового обігу в Україні.

За інформацією НБУ, запаси готівки будуть зберігатися в регіональних підрозділах банків, які можуть забезпечувати готівкою банки регіонів і приймати від них надлишки готівки.

За оцінками регулятора, делегування цих функцій дозволить поступово перейти від частково контрольованої моделі організації готівкового обігу, яка існує в Україні, до делегованої моделі.

Довідка УНІАН. Національний банк здійснює відбір банків для зберігання запасів своєї готівки відповідно зі своїми критеріями. До участі у відборі допускаються банки, які надали відповідні письмові звернення в НБУ.