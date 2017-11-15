У Британії створили платіжну картку для переведення криптовалют у готівку

Лондонська компанія London Block Exchange випустила дебетову карту Dragoncard Visa для переведення в готівку криптовалют і покупок, повідомляє видання Business Insider.

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Як повідомляється, з допомогою картки можна отримати готівкою Bitcoin, Ethereum, Litecoin та інші кріптовалюти.

"Принцип роботи карти наступний: власник завантажує спеціальний додаток на смартфон і підключає свої віртуальні гаманці. З допомогою Dragoncard можна буде не лише оплачувати покупки в Інтернеті та оффлайн-магазинах, але і знімати готівку в банкоматах", - йдеться в повідомленні.

В останньому випадку криптовалюта буде конвертуватися за актуальним курсом фунта стерлінгів. Творці карти вже отримали 2 мільйони фунтів стерлінгів від анонімного інвестора. Генеральний директор LBX Бен Дайвс заявив, що британцям складно проводити операції з криптовалютою, хоча Лондон є одним з фінансових центрів світу.

Компаньйон Дайвса, банкір Адам Брайант, вважає, що їх стартап переверне ринок криптовалют у Великобританії. Щоб користуватися Dragoncard, потрібно оформити договір і заплатити 20 фунтів в якості плати за обслуговування. LBX стягуватиме 0,5% від усіх операцій з криптовалютою і невелику комісію при знятті готівки в банкоматах.