Комітет Ради схвалив законопроект про захист бізнесу від тиску силовиків - Гройсман

Комітет Верховної Ради з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності схвалив законопроект про захист бізнесу від неправомірного тиску з боку силових органів, повідомив прем'єр-міністр Володимир Гройсман на своїй сторінці в Twitter.

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"Профільний комітет Верховної Ради рекомендує прийняти законопроект №7275 за основу і в цілому. Розраховую на підтримку ініціативи "МаскиШоуСтоп" у сесійній залі", - повідомив прем'єр.

Як повідомляв УНІАН, Гройсман розраховує на ухвалення Верховною Радою законопроекту про захист бізнесу від неправомірного тиску силових органів у четвер, 16 листопада.

Законопроект передбачає відео - та аудіофіксацію прийняття рішень про обшук і безпосередньо самих обшуків, без яких здобуті докази не будуть братися до уваги судами. Крім того, передбачається безперешкодний доступ адвокатів до процесу обшуку, заборона вилучення оригіналів документів і серверів, на яких вони зберігаються, а також заборона силовим органам відкривати провадження у разі, якщо за цією фабулою воно вже було закрито який-небудь силовою структурою