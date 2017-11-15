Нацбанк зміцнив офіційну гривню до долара, але опустив до євро

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, Нацбанк на 16 листопада встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD США – 2648,2221 (15 листопада – 2649,6372)

100 EUR – 3135,4950 (15 листопада – 3111,9989)

10 RUR – 4,3955 (15 листопада – 4,4442)

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Як повідомляє УНІАН, 15 листопада котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 26,47/26,49 гривні/долар.

Котирування гривні відносно євро встановилися на рівні 31,35/31,37 гривні/євро, відносно російського рубля – на рівні 0,4602/0,4611 гривні/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 17:00 встановився на рівні 26,4822 гривні/долар, учасники ринку до цього часу уклали 524 угоди на суму 296,64 мільйона доларів.