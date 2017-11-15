Україна пройшла стабілізацію і їй необхідні ресурси для розвитку - Гройсман

Україна пройшла процес стабілізації ситуації, і сьогодні їй потрібні великі за обсягом ресурси для впровадження змін в соціальній та інших сферах.

Читайте такожЄБРР: економіка України цього року зросте на 2%

Про це заявив прем'єр-міністр Володимир Гройсман в ході зустрічі з помічником державного секретаря США з питань Європи і Євразії Вессом Мітчеллом в Києві, повідомила прес-служба уряду.

"Ми пройшли непростий час, але нам вдалось утримати ситуацію, ми вистояли. І сьогодні нам потрібно забезпечити внутрішні системні зміни і подолати зовнішні виклики. Дуже приємно, що на цьому шляху ми відчуваємо вашу підтримку і сподіваємося на продовження цього процесу, - сказав Володимир Гройсман. - Ми вийшли на новий рівень вирішення проблем. І тому нам будуть потрібні дещо інші за обсягом ресурси. Якщо раніше нам потрібні були кошти на стабілізацію ситуації в державі, то сьогодні ми говоримо про підтримку впровадження змін - у освіті, охороні здоров'я в інших сферах. І ми хочемо отримати результат", - сказав прем'єр.

За його словами, уряд має намір реалізувати ключові реформи, в тому числі - реформу енергетичного ринку та корпоратизацію національної акціонерної компанії "Нафтогаз України".

У свою чергу Мітчелл підкреслив, що Україна залишається пріоритетом для уряду США.

"Ми говоримо про роль України в глобальній перспективі. Ми бачимо прогрес ваших реформ, і ми його підтримуємо. Дуже важливо, що Ви, як голова уряду, демонструєте лідерство в питанні реформ, створенні сприятливого ділового клімату та відкритті потенціалу України. У вас є підтримка США, і ми будемо залучати наших партнерів до цього процесу", - сказав він.

У ході зустрічі сторони обговорили питання співробітництва України з міжнародними фінансовими організаціями - Міжнародним валютним фондом і Світовий банком, а також реалізацію спільних проектів в енергетиці, транспорті і торгівлі.

Як повідомляв УНІАН, президент України Петро Порошенко і новопризначений помічник держсекретаря США з питань Європи і Євразії Весс Мітчелл в ході зустрічі 15 листопада підкреслили важливість "сміливих ініціатив" в посиленні економічного співробітництва та зміцнення оборони і безпеки партнерства між Україною і США.

Згідно з дослідженням економіста Андерса Аслунда і екс-міністра фінансів України Наталії Яресько, Україні для досягнення зростання економіки на рівні 6-8% на рік необхідно близько 5 мільярдів євро інвестицій щорічно.