Киргизстан відмовився від $100 мільйонів допомоги Казахстану

Президент Киргизстану Алмазбек Атамбаєв припинив дію угоди з Казахстаном, який передбачав надання республіці 100 мільйонів доларів у рамках адаптації її економіки до Євразійського економічного союзу, повідомляє Коммерсантъ.

Читайте такожУ Киргизстані слідом за Казахстаном обвалився курс нацвалюти

"Алмазбек Атамбаєв підписав закон "Про денонсацію угоди між урядом Киргизької Республіки і урядом Республіки Казахстан про розвиток економічного співробітництва в умовах євразійської економічної інтеграції" і міжурядових киргизько-казахських протоколів про порядок надання допомоги і контролю за її використанням, про технічне сприяння", - повідомляється на сайті президента Киргизстану.

Цей закон був прийнятий парламентом Киргизстану 9 листопада. Віце-прем'єр Киргизстану Дуйшенбек Зілалієв заявив, що домовленість була досягнута в грудні минулого року. Ці гроші мали піти, зокрема, на розвиток митної інфраструктури, будівництво ветеринарних лабораторій, модернізацію випробувальних лабораторій. Але Казахстан затягував виділення коштів, і Киргизстан завершив ці роботи за власні кошти.