Нацбанк може припинити випуск дрібних монет

Національний банк розглядає можливість оптимізації обігу монет дрібних номіналів, пропонуючи припинити карбування монет номіналами 1, 2, 5 і 25 копійок.

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"Всі ці номінали розмінних монет будуть залишатися в обігу. Проте надалі готівковий обіг не буде поповнюватися новими монетами зазначених номіналів (додатковим випуском)", - повідомляється на сайті НБУ з посиланням на проект рішення, оприлюднений для громадського обговорення.

За оцінками регулятора, монети номіналами 1-5 копійок перестали відігравати істотну роль у розрахунках населення за товари та послуги, а припинення карбування монети номіналом 25 копійок обумовлено тим, що при відсутності монет номіналами 1 - 5 копійок 25 копійок не будуть розмінюватися 10 копійками.

Регулятор підкреслює, що монети номіналами 1, 2, 5 і 25 копійок продовжать виконувати функцію засобу платежу, тобто населення зможе використовувати розмінні монети дрібних номіналів, а торговельна мережа - встановлювати маркетингові ціни, які закінчуються на 99 копійок.

При цьому НБУ пропонує округляти загальну суму покупки при відсутності монет у покупця і продавця у бік зменшення, якщо сума закінчується від 1 до 4 копійок, і в бік збільшення, якщо сума закінчується від 5 до 9 копійок. При безготівкових розрахунках округлення не буде.

На думку регулятора, суб'єкти господарювання при розрахунках готівкою із застосуванням реєстраторів розрахункових операцій можуть вказувати в чеках загальні суми до і після округлення, використовуючи механізм знижок або надбавок, щоб уникнути додаткових витрат на перепрограмування РРО.

Нацбанк зазначив, що монети дрібних номіналів фактично припинили грати істотну роль в розрахунках населення за товари та послуги, в той час як вартість виготовлення цих монет перевищує їх номінал, а учасники готівкового обігу щорічно несуть витрати на обробку, транспортування і зберігання цих монет.

За інформацією НБУ, на сьогодні в обігу знаходиться 12,9 мільярда монет, у тому числі 2,4 мільярда номіналом 1 копійка, 1,4 мільярда – 2 копійки, 1,9 мільярда - 5 копійок, 3,8 мільярда - 10 копійок, 1,7 мільярдад - 25 копійок, 1,2 мільярда - 50 копійок 0,5 мільярда - 1 гривня.

Основними споживачі монет є торгова мережа, заклади громадського харчування, громадський транспорт, аптеки, відділення "Укрпошти", організовані і неорганізовані ринки.

Посилаючись на міжнародний досвід, регулятор відзначає, що одномоментне вилучення з обігу монет дрібних номіналів може викликати великий резонанс у суспільстві і проблему їх знищення, у той час як припинення карбування монет з поступовим виведенням їх з обігу дозволяє уникнути таких наслідків.

"Введення правил округлення не буде мати ніякого впливу на інфляцію як безпосередньо, так і опосередковано, оскільки мова йде про правила округлення всіх товарів у чеку, а не про ціни індивідуальних товарів. Враховуючи це, прямого впливу на показники інфляції запропоноване рішення не спричинить. Це підтверджує досвід таких країн, як Данія, Швеція, Норвегія, Угорщина і Чехія", - йдеться в повідомленні НБУ.

За інформацією регулятора, попереднє опитування громадської думки, консультації з державними органами і діловим співтовариством констатують готовність громадян і бізнесу до застосування подібних правил округлення.

Довідка УНІАН. У вересні 1996 року в Україні була проведена грошова реформа, в результаті якої єдиним законним засобом платежу на території України стала українська гривня. В даний час в обігу знаходяться купюри номіналом 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200 і 500 гривень, а також монети номіналом 1, 2, 5, 10, 25, 50 копійок і 1 гривня.

Згідно з чинним законодавством, виготовлення та зберігання банкнот і монет, встановлення їх номіналів, платіжних ознак та дизайну, а також порядку заміни пошкоджених банкнот і правил їх випуску в обіг відноситься до виключної компетенції Національного банку України.