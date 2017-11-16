Росія може продати "борг Януковича" в $3 мільярди іншій країні

Компроміс по "боргу Януковича" в три мільярди доларів можливий, якщо інша країна викупить його у Росії. Про це розповів заступник голови Мінфіну Сергій Сторчак, передає "РИА Новости".

"Чисто теоретично це можуть бути і гроші, і цінні папери якогось іншого суверена, який готовий взяти на себе вимоги на Україну в силу своїх особливих відносин з Україною, міг би швидше просунутися в пошуках якогось компромісного рішення. Все-таки навантаження, пов'язане з поверненням трьох з гаком мільярдів доларів, — істотне навантаження на будь-який бюджет. Ми це добре розуміємо", — заявив Сторчак.

Як повідомляв УНІАН, Високий суд Лондона в січні почав розгляд позову Росії проти України за єврооблігаціями нашої країни на 3 млрд дол., викупленими РФ у грудні 2013 року згідно з домовленістю між російським президентом Володимиром Путіним і тодішнім главою нашої держави Віктором Януковичем.

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Україна вважає цей кредит «хабарем» Кремля колишньої української влади за відмову від євроінтеграції, в той час як російська сторона наполягає на його погашенні.

Лондонський суд схвалив прискорений розгляд позову РФ, не визнавши обґрунтованість аргументів України в цій справі, проте Міністерство фінансів заявило про наміри подати апеляцію на це рішення.

За результатами засідання 26 травня, на якому суд розглядав заяву України про зупинення виконання рішення до завершення розгляду апеляції нашої країни, очікуваного не раніше 2018 року, суд відклав рішення, щоб розглянути питання глибше.