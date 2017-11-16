Рада схвалила законопроект про створення кредитного реєстру НБУ

Верховна Рада України прийняла за основу законопроект про створення і ведення кредитного реєстру Національного банку, альтернативний затвердженим Кабінетом міністрів і зареєстрованому в парламенті 15 вересня, але з озвученими в сесійному залі поправками.

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За ухвалення законопроекту 7114-д за основу з низкою поправок, озвучених народним депутатом Русланом Демчаком, проголосували 229 депутатів при необхідному мінімумі в 226 голосів.

Представляючи законопроект, керівник парламентського Комітету з питань фінансової політики та банківської діяльності Михайло Довбенко, який 15 листопада зареєстрував цей законопроект, заявив, що урядовий законопроект містив низку дискримінаційних норм по відношенню до приватних бюро кредитних історій. "За результатами дискусії комітет прийняв рішення при одному голосі, який утримався, зареєструвати законопроект 7114-д і рекомендувати Верховній Раді прийняти його за основу", - сказав Довбенко.

Ще один представник комітету Руслан Демчак заявив, що парламентська фракція "Блок Петра Порошенко" не підтримає альтернативний законопроект, якщо в ньому не буде враховано низку поправок. "Інформація, яка буде включатися в кредитний реєстр, носить статус банківської таємниці. Тому, враховуючи ситуацію, ми хочемо внести під стенограму деякі правки, які дають можливість зберегти цю банківську таємницю, оскільки якщо така інформація буде передаватися кредитних бюро, навмисно чи ненавмисно може бути її витік", - пояснив депутат і озвучив правки, якими приватні бюро кредитних історій виключаються з ряду статей.

Представник уряду – перший заступник міністра фінансів Оксана Маркарова закликала депутатів підтримати або урядовий законопроект, або альтернативний з озвученими поправками БПП. "Даний кредитний реєстр, створення і функціонування якого ми пропонуємо, досить зрозумілий і простий, відповідає міжнародній практиці, має просту філософію: банки діляться інформацією з регулятором і мають доступ до цієї інформації", - сказала вона, підкреслюючи, що прийняття цього закону підвищить стійкість банківської системи.

Раніше проти альтернативного законопроекту висловилися у Національному банку, за інформацією якого, цей законопроект дасть можливість кредиторам подавати в кредитні бюро інформацію про позичальників без їх згоди і зобов'яже НБУ надавати кредитним бюро необмежений доступ до своєму кредитному реєстру, а також застосовувати санкції до банків, які не працюють з кредитними бюро.

Довідка УНІАН. Національний банк планує у 2017 році запустити централізований кредитний реєстр, що акумулює інформацію про позичальників - фізичних осіб з великими кредитами і юридичних осіб.

Відповідний законопроект "Про внесення змін до деяких законів України щодо створення та ведення кредитного реєстру Національного банку України" (№7114), затверджений Кабінетом міністрів 30 серпня, був зареєстрований в парламенті 15 вересня.

Створення кредитної реєстру НБУ є зобов'язанням України в рамках меморандуму про співпрацю з Міжнародним валютним фондом і умовою отримання третього траншу макрофінансової допомоги Європейського Союзу, при цьому даний процес не передбачає ліквідацію приватних бюро кредитних історій, що функціонують у країні.

В кінці вересня Національний банк у рамках підготовки до запуску кредитного реєстру постановою №94 змінив форми статистичної звітності банків про кредитування. Банки повинні подавати до НБУ звітність за новою формою в тестовому режимі вже з 1 жовтня цього року.