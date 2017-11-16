Рада прийняла закон про спрощення ведення бізнесу та залучення інвестицій

Верховна Рада прийняла закон про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення ведення бізнесу та залучення інвестицій емітентами цінних паперів з низкою поправок.

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За ухвалення законопроекту 5592-д у другому читанні і в цілому з низкою поправок згідно з висновком Комітету з питань фінансової політики та банківської діяльності та Головного юридичного управління Ради проголосували 237 депутатів за необхідного мінімуму в 226 голосів.

Представляючи законопроект, представник профільного комітету Павло Різаненко заявив, що комітет рекомендує парламенту прийняти законопроект у другому читанні і в цілому з зачитаними під стенограму правками комітету та Головного юридичного управління Ради.

За його словами, законопроект передбачає зниження регуляторного навантаження, підвищення рівня корпоративного управління, спрощення трансформації акціонерних товариств з публічних у приватні, регулює питання дискримінації акціонерів під час виплаті дивідендів. «Закон дозволить повністю усунути паперовий документообіг під час подачі звітності національному регулятору. Це певна революція», - підкреслив Різаненко.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк з початком чергової парламентської сесії у вересні закликав депутатів Верховної Ради підтримати ряд фінансових законопроектів, в тому числі один із пріоритетних для ринку капіталу законопроект №5592.