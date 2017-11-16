Московський суд пом'якшив запобіжний захід екс-голові "Нафтогазу" - Бакая перевели під домашній арешт

Таганський суд Москви повторно розглянувши клопотання слідчих органів про обрання запобіжного заходу колишньому голові компанії "Нафтогаз України" Ігорю Бакаю, обвинуваченому в РФ у шахрайстві, пом'якшив йому запобіжний захід з утримання під вартою на домашній арешт, продовживши його до 12 січня. Про це повідомляє ТАСС.

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"Таганський суд 15 листопада на підставі рішення Мосміськсуду про повторний розгляд рішення щодо обрання запобіжного заходу стосовно Бакая заново розглянув клопотання слідчих органів. Суд постановив змінити йому запобіжний захід з арешту на домашній арешт. Крім того, в той же день суд розглянув клопотання слідчих органів про продовження йому домашнього арешту. Судом дане клопотання було задоволено, Бакай відправлений під домашній арешт на термін до 12 січня 2018 року", - сказав співрозмовник агентства.

Кримінальну справу стосовно екс-голови "Нафтогазу" було порушено 12 липня. 27 жовтня Таганський суд Москви взяв його під варту, йому пред'явлено звинувачення за ч. 4 ст. 159 (Шахрайство) КК РФ. На початку листопада Мосміськсуд, розглядаючи апеляційну скаргу на арешт Бакая, прийняв рішення про повернення клопотання про арешт в Таганський суд для нового розгляду новим складом суду.

31 жовтня офіційний представник МВС РФ Ірина Вовк повідомила про те, що співробітниками управління економічної безпеки і протидії корупції ГУ МВС Росії по Москві спільно зі співробітниками ФСБ Росії затриманий засновник комерційної організації, якого підозрюють у розкраданні понад 630 млн рублів у одного з гірничо-металургійних холдингів. У свою чергу джерело в правоохоронних органах пояснило, що мова йде про розкрадання колишнім керівником "Нафтогазу" Ігорем Бакаєм у холдингу "Металоінвест", який належить російському бізнесменові Алішеру Усманову.

Як повідомляв УНІАН, Бакай виїхав до Росії у 2004 році після відставки з посади керівника Держуправління справами і отримав російське громадянство.

В Україні Бакая звинувачували в перевищенні й зловживанні службовими повноваженнями, незаконному відчуженні державного майна. Заподіяні Бакаєм державі збитки на посаді керівника ДУС перевищили, за даними правоохоронців, 350 млн грн. За результатами перевірки Контрольно-ревізійного управління, проведеної в 2005 році, було встановлено, що в цілому ДУС і його центральний апарат незаконно витратили 828,5 млн грн.

У березні 2010 року Печерський райсуд Києва закрив всі кримінальні справи, порушені стосовно Бакая в 2006 році.