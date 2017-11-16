У Нацбанку прокоментували плани щодо припинення випуску дрібних монет

Національний банк України не планує примусове вилучення з обігу монет дрібних номіналів, розраховуючи на поступове зниження їх обсягу в обігу за рахунок припинення карбування таких монет.

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Про це повідомила журналістам заступник директора Департаменту грошового обігу НБУ Оксана Галиць, коментуючи проект рішення регулятора про припинення карбування монет номіналами 1, 2, 5 і 25 копійок.

«На даний момент таке рішення не розглядалося», - сказала Галиць. За її словами, Нацбанк вважає за доцільне «м'яке» вилучення дрібних монет з обігу за рахунок припинення їх виготовлення.

Представник НБУ підкреслила, що монети, які вже перебувають в обігу, залишаться платіжним засобом. «Ті монети, які зараз перебувають в обігу, і далі перебуватимуть. Населенню не потрібно хвилюватися і бігти в якісь установи банків, і намагатися позбутися цих монет», - додала вона.

У Нацбанку не стали називати конкретні терміни впровадження запропонованого механізму округлення з припиненням карбування дрібних монет.

Як пояснив директор Департаменту грошового обігу НБУ Віктор Зайвенко, громадське обговорення зазначеного проекту триватиме один місяць, після чого терміни прийняття того чи іншого рішення не регламентуються.

Зайвенко зазначив, що в разі досягнення консенсусу за результатами обговорення рішення буде прийнято дуже швидко, але, можливо, що суспільство не підтримає ініціативу НБУ. «Суспільство буде поінформовано про прийняте рішення завчасно», - пообіцяв Зайвенко.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк розглядає можливість оптимізації обігу монет дрібних номіналів, пропонуючи припинити карбування монет номіналами 1, 2, 5 і 25 копійок. Одночасно регулятор запропонував округляти загальну суму покупки за відсутності монет у покупця і продавця в бік зменшення, якщо сума закінчується від 1 до 4 копійок, і в бік збільшення, якщо сума закінчується від 5 до 9 копійок. При безготівкових розрахунках округлення не буде.

За інформацією НБУ, на сьогодні в обігу перебуває 12,9 млрд монет, у тому числі 2,4 млрд номіналом 1 копійка, 1,4 млрд - 2 копійки, 1,9 млрд - 5 копійок, 3,8 млрд - 10 копійок, 1,7 млрд - 25 копійок, 1,2 млрд - 50 копійок 0,5 млрд - 1 гривня.

За оцінками регулятора, впровадження запропонованого механізму округлення не вплине на інфляцію, оскільки йдеться про округлення всіх товарів у чеку, а не про ціни індивідуальних товарів.

У вересні 1996 року в Україні була проведена грошова реформа, в результаті якої єдиним законним засобом платежу на території України стала українська гривня. На даний час в обігу перебувають купюри номіналом 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200 і 500 гривень, а також монети номіналом 1, 2, 5, 10, 25, 50 копійок і 1 гривня.

Згідно з чинним законодавством, виготовлення і зберігання банкнот і монет, встановлення їх номіналів, платіжних ознак та дизайну, а також порядку заміни пошкоджених банкнот і правил їх випуску в обіг належить до виключної компетенції Національного банку України.