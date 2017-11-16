НБУ надав одному банку рефінансування на 3 мільярди

Національний банк України надав одному з банків рефінансування на 3 млрд грн під 15,5% річних, повідомляється на сайті регулятора.

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«15 листопада відбувся черговий тендер з рефінансування банків, за результатами якого задоволена заявка одного банку на загальну суму 3 млрд грн з відсотковою ставкою у розмірі 15,5% річних», - йдеться в повідомленні.

При цьому НБУ не уточнив, який саме банк отримав кошти.

Як повідомляв УНІАН, обсяг заборгованості українських банків перед Національним банком України за виданими кредитами рефінансування на 1 листопада 2017 року становив 63,393 млрд грн, що на 0,4% нижче за показник на 1 жовтня.