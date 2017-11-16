Нацбанк підрахував економію від припинення випуску дрібних монет

Впровадження запропонованого Національним банком України механізму округлення до 10 копійок з припиненням карбування монет дрібних номіналів дасть змогу регулятору економити близько 91 млн грн на рік на випуск і транспортуванні монет.

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Про це повідомив журналістам директор Департаменту грошового обігу НБУ Віктор Зайвенко.

«Округлення до 10 копійок за механізмом, який ми пропонуємо, з припиненням карбування і транспортування монет дрібніших номіналів, дасть змогу нам заощаджувати близько 91 млн грн на рік», - сказав Зайвенко.

За його словами, витрати НБУ на випуск монет дрібних номіналів на сьогодні в кілька разів перевищують номінал таких монет.

«За останні чотири роки Національний банк витратив на карбування і транспортування розмінних монет в середньому 160 млн грн», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк оприлюднив для громадського обговорення проект рішення, яким пропонує припинити карбування монет номіналами 1, 2, 5 і 25 копійок, округляючи загальну суму покупки за готівку за відсутності монет у покупця і продавця. При безготівкових розрахунках округлення не буде.

Як пояснили в НБУ, примусове вилучення з обігу монет дрібних номіналів поки що не планується, оскільки регулятор розраховує на поступове зниження їх обсягу в обігу за рахунок припинення карбування таких монет.

У вересні 1996 року в Україні було проведено грошову реформу, в результаті якої єдиним законним засобом платежу на території України стала українська гривня. На сьогодні в обігу перебувають купюри номіналом 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200 і 500 гривень, а також монети номіналом 1, 2, 5, 10, 25, 50 копійок і 1 гривня.

Згідно з чинним законодавством, виготовлення і зберігання банкнот і монет, встановлення їх номіналів, платіжних ознак і дизайну, а також порядку заміни пошкоджених банкнот і правил їх випуску в обіг відноситься до виняткової компетенції Національного банку України.