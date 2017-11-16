Депутати хочуть посилити вимоги до аудиторів

Верховна Рада України ухвалила в першому читанні законопроект про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність.

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За прийняття законопроекту 6016-д проголосували 228 депутатів за необхідного мінімуму в 226 голосів.

Представляючи проект закону, голова Комітету Верховної Ради з податкової і митної політики Ніна Южаніна зазначила, що він встановлює жорсткіші вимоги для ведення аудиторської діяльності та входження в професію.

«Кількість аудиторів в Україні на піку зростання досягала п'яти тисяч, а сьогодні ця кількість сягає 2,4 тис. аудиторів. І то - це й ті, які, можливо, вже і не надають аудиторських послуг, просто не закінчилася дія їх сертифіката... У країні є велика недовіра до висновків аудиторів», - сказала вона.

За словами Южаніної, законопроектом створюється орган громадського спостереження за аудиторською діяльністю. «Рада спостереження за аудиторською діяльністю складатиметься з 7 осіб: 4 людини від регуляторів і 3 людини - практикуючі аудитори», - сказала вона

Як повідомляв УНІАН, 5 жовтня Верховна Рада прийняла закон про приведення бухгалтерського обліку в Україні до стандартів Європейського Союзу.