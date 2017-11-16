В Україні безробітних поменшало на більш ніж 20 тисяч осіб

Рівень безробіття в Україні в жовтні 2017 року зменшився порівняно з вереснем на 7,5%, в абсолютних цифрах - на 21,1 тис. осіб, до 281,9 тис., повідомила Державна служба статистики.

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Кількість зареєстрованих безробітних становить 1,1% населення працездатного віку.

Також повідомляється, що в жовтні кількість безробітних, які отримують допомогу, скоротилася майже на 20,8 тис. осіб - до 217 тис. При цьому середній розмір допомоги в жовтні 2017 року становив 2137 грн проти 2 033 грн у вересні цього року.

Отримали роботу в жовтні нинішнього року 13,1% зареєстрованих безробітних (47,2 тис. осіб) проти 8,3% (30,3 тис. осіб) місяцем раніше.

Конкурс на одне вакантне місце в жовтні 2017 року становив чотири людини, як і місяцем раніше. З березня по липень 2017 року цей показник становив п‘ять осіб на вакантне місце.

Дані наводяться без урахування Автономної Республіки Крим і зони проведення антитерористичної операції в Донецькій і Луганській областях.

Як повідомляв УНІАН, кількість безробітних в Україні, за даними Держстату, на кінець 2016 року становила 390,8 тис. людей, що відповідало 1,5% населення працездатного віку.