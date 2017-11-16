До сторіччя Української революції НБУ випустить нові 100 гривень

Національний банк України планує випустити пам'ятні банкноти номіналом 100 гривень, повідомив журналістам директор Департаменту грошового обігу НБУ Віктор Зайвенко.

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«Ми зараз працюємо і випустимо в обіг цього року і наступного року пам'ятні банкноти номіналом 100 гривень. Це буде серія пам'ятних банкнот, присвячених сторіччю Української революції 1917-21 років. У нас є концепція, і ми підготували цілу серію таких банкнот», - сказав Зайвенко.

Він нагадав, що 100 років тому було випущено першу українську гривню. «Ці 100 гривень дизайном столітньої давності ми перенесемо на пам'ятну банкноту номіналом 100 гривень, яка буде нагадуванням про ті славні часи», - додав Зайвенко.

Також він анонсував випуск пам'ятних банкнот з іншими історичними дизайнами і випуски пам'ятних монет, присвячених цим та іншим історичним подіям.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк України з 1 вересня 2016 року запровадив в обіг пам'ятні банкноти номіналом 20 гривень на честь 160-річчя видатного українського письменника Івана Франка.

У 2016 році НБУ запровадив в обіг 47 пам'ятних монет (37 найменувань), з яких одна золота, 15 срібних, 30 монет з нейзильберу і одна біметалічна.

У вересні 1996 року в Україні було проведено грошову реформу, в результаті якої єдиним законним засобом платежу на території України стала українська гривня. Нині в обігу перебувають купюри номіналом 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200 і 500 гривень, а також монети номіналом 1, 2, 5, 10, 25, 50 копійок і 1 гривня.

Згідно з чинним законодавством, виготовлення і зберігання банкнот і монет, встановлення їх номіналів, платіжних ознак та дизайну, а також порядок заміни пошкоджених банкнот і правила їх випуску в обіг належить до виняткової компетенції Національного банку України.