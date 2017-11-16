Боржників зі сплати аліментів не випускатимуть за кордон, обмежать у праві керувати автомобілем і полювати

Верховна Рада ухвалила в першому читанні проект закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення захисту права дитини на належне утримання шляхом вдосконалення порядку примусового стягнення заборгованості зі сплати аліментів» (реєстраційний номер 7277).

Читайте такожВ Україні з'явиться відкритий реєстр неплатників аліментівЯк передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували 236 народних депутатів.

Даним законопроектом передбачається встановити тимчасове обмеження у праві виїзду за межі України боржника, який не сплачує аліментів.

Також передбачено застосувати до боржника, в якого наявна заборгованість зі сплати аліментів у розмірі, що сукупно перевищує суму відповідних платежів за шість місяців таких заходів, - тимчасово обмежити його у праві керувати транспортними засобом, користуватися вогнепальною мисливською, пневматичною та охолощеною зброєю, пристроями вітчизняного виробництва для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, а також обмежити у праві полювання.

Також пропонується впровадити новий вид адміністративного стягнення у вигляді соціальних робіт, які полягають у виконанні особою, яка вчинила адміністративне правопорушення, у вільний від роботи чи навчання час оплатних суспільно корисних робіт, вид яких визначатимуть органи місцевого самоврядування. При цьому соціальні роботи не призначатимуться особам, визнаним інвалідами першої або другої групи, вагітним жінкам, жінкам старше 55 років та чоловікам старше 60 років. Відповідно до законопроекту, несплата аліментів на утримання дитини, одного з подружжя, батьків або інших членів сім’ї, що призвело до виникнення заборгованості у розмірі, що сукупно перевищує суму відповідних платежів за шість місяців, тягне за собою виконання соціальних робіт на строк від 120 до 240 годин. У разі ухилення порушника від відбування соціальних робіт постановою суду (судді) за поданням органу центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері виконання кримінальних покарань, невідбутий строк соціальних робіт може бути замінено адміністративним арештом.

Строк арешту визначається із розрахунку, що одна доба арешту дорівнює 15-ти годинам невідбутих соціальних робіт, але не може перевищувати 15 діб.

Законопроектом передбачено звільнення від сплати судового збору заявників у разі подання заяви щодо видачі судового наказу про стягнення аліментів.

Відповідно до законопроекту, у випадку наявності заборгованості зі сплати аліментів у розмірі, що сукупно перевищує суму відповідних платежів за шість місяців, питання тимчасового виїзду дитини за межі України на строк, що перевищує один місяць, самостійно вирішує той з батьків, з яким рішенням суду визначено місце проживання дитини.

В пояснювальній записці до законопроекту сказано, що статистичні дані щодо виконання судових рішень про стягнення аліментів свідчать про те, що станом на 1 вересня 2017 року на виконанні в органах Державної виконавчої служби перебуває 539 тис. виконавчих документів про стягнення аліментів. При цьому, кількість виконавчих проваджень, за якими сума заборгованості сукупно перевищує суму платежів за 3 місяці, налічує 91,8 тис. (17%).