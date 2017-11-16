Нацбанк працює над оновленням дизайну гривень

Національний банк постійно працює над удосконаленням дизайну усього ряду банкнот і монет національної грошової одиниці України гривні.

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«Національний банк постійно працює над вдосконаленням дизайну банкнот і монет, - повідомив журналістам директор Департаменту грошового обігу НБУ Віктор Зайвенко. - Ви знаєте, що ми нещодавно почали заміну банкнот великих номіналів: 100 гривень зразка 2014 року і 500 гривень зразка 2015 року. Безперечно, ми працюємо над оновленням дизайну усього ряду».

Представник НБУ не озвучив конкретних планів щодо випуску банкнот нового зразка чи нового номіналу, але пообіцяв, що про випуск нових банкнот суспільство дізнається заздалегідь.

«Щойно правління Національного банку ухвалить рішення про введення в обіг банкноти вищого номіналу, про це буде повідомлено заздалегідь», - додав він.

Довідка УНІАН. У вересні 1996 року в Україні було проведено грошову реформу, в результаті якої єдиним законним засобом платежу на території України стала українська гривня. На сьогодні в обігу перебувають купюри номіналом 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200 і 500 гривень, а також монети номіналом 1, 2, 5, 10, 25, 50 копійок і 1 гривня.

Згідно з чинним законодавством, виготовлення і зберігання банкнот і монет, встановлення їх номіналів, платіжних ознак і дизайну, а також порядку заміни пошкоджених банкнот і правил їх випуску в обіг відноситься до виняткової компетенції Національного банку України.

Національний банк випустив в обіг нові банкноти номіналом 100 грн зразка 2014 року з 9 березня 2015 року, нові банкноти номіналом 500 гривень зразка 2015 року - з 11 квітня 2016 року.