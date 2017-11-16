В Альфа-Банк Україна з'явився новий акціонер

Міжнародний інвестиційний фонд MSP Stiftung (Ліхтенштейн), створений одним із найбільших австрійських бізнесменів з інтересами у фінансовому секторі та промисловому виробництві Мартіном Шлаффом, увійшов до складу акціонерів «Альфа-Банку» (Україна) з часткою 9,9%.

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Як повідомила прес-служба банку, операція проведена відповідно до законодавчих та регуляторних норм України, і з входженням нового акціонера основними кінцевими власниками банку стали: MSP Stiftung – 9,9%, Михайло Фрідман – 29,62%, Герман Хан – 18,89%, Олексій Кузьмічов – 14,7% і Петро Авен – 11,17%.

Банк зазначив, що фонд MSP Stiftung є співвласником банку Sigma Kreditbank AG (Ліхтенштейн), що спеціалізується на роздрібному кредитуванні. Також фонд володіє майже 25% акцій компанії RHI Magnesita NV, глобального виробника високоякісних вогнетривких виробів, які використовують у високотемпературних промислових процесах.

Також повідомляється, що за результатами операції і після погодження з контролюючими органами України головою наглядової ради «Альфа-Банку» (Україна) стане австрійський банкір Мартін Шведлер, при цьому Петро Авен, який в даний час очолює спостережну раду, залишиться в його складі.

Довідка УНІАН. «Альфа-Банк» (Україна) працює на ринку України з 2001 року і є одним із найбільших банків за обсягом активів. Банк є частиною міжнародного консорціуму «Альфа-Груп».

Холдингова компанія ABH Holdings S. A., яка володіє «Альфа-Банком», у січні 2016 року підписала угоду з італійською банківською групою UniCredit Group про купівлю 99,9% акцій «Укрсоцбанку», а наприкінці жовтня 2016 року сторони заявили про завершення угоди.