У Нацбанку кажуть, що зникнення 1, 2, 5 і 25 копійок не вплине на ціни (відео)

Застосування запропонованого Національним банком України механізму округлення суми покупки за готівку з припиненням карбування монет номіналами 1, 2, 5 і 25 копійок не вплине на інфляцію в нашій країні.

Читайте такожНацбанк підрахував економію від припинення випуску дрібних монет

Про це повідомив журналістам заступник директора Департаменту монетарної політики та економічного аналізу НБУ Володимир Лепушинський, коментуючи відповідний проект рішення регулятора.

«Ми вважаємо, що будь-який вплив, як прямий, так і опосередкований, на інфляцію буде відсутній», - сказав Лепушинський.

За його словами, про прямий вплив взагалі не йдеться, оскільки пропонується округлення загальної суми по чеку, тоді як ціни індивідуальних товарів залишаться незмінними.

Також Лепушинський виключив і непрямий вплив у формі підвищення торговельними мережами цін після рішення НБУ.

«Ринок роздрібних товарів є досить конкурентним. І в будь-якому разі, якщо ціна встановлювалася на рівні 20 гривень 14 копійок, то лише для підтримки конкурентної переваги», - сказав він.

Також Лепушинський зазначив, що більшість торгових мереж вже виробили власні правила округлення, так само як і ринки.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк оприлюднив для громадського обговорення проект рішення, яким пропонує припинити карбування монет номіналами 1, 2, 5 і 25 копійок, округляючи загальну суму покупки за готівку за відсутності монет у покупця і продавця. При безготівкових розрахунках округлення не буде.

У вересні 1996 року в Україні була проведена грошова реформа, в результаті якої єдиним законним засобом платежу на території України стала українська гривня. В даний час в обігу перебувають купюри номіналом 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200 і 500 гривень, а також монети номіналом 1, 2, 5, 10, 25, 50 копійок і 1 гривня.