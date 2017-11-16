Нацбанк зміцнив офіційну гривню

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, Нацбанк на 17 листопада встановив такий офіційний курс гривні до світових валют:

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100 USD США – 2647.6407 (16 листопада – 2648.2221)

100 EUR – 3116.5379 (16 листопада – 3135.4950)

10 RUR – 4.4135 (16 листопада – 4.3955)

У четвер, 16 листопада, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку на час закриття торгів встановилися на рівні 26,46/26,48 грн/дол., повідомив УНІАН дилер комерційного банку.

За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні до євро встановилося на рівні 31,17/31,19 грн/євро, до російського рубля - на рівні 0,4423/0,4431 грн/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку на 17:00 встановився на рівні 26,4764 грн/дол., учасники ринку на цю годину уклали 498 угод на суму 311,76 млн дол.