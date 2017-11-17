Біткоін знову б'є рекорди: курс кріптовалюти перевищив $8000

Курс кріптовалюти біткоін в ніч на 17 листопада оновив історичний максимум.

За даними біржі Bifinex, його вартість перевищила $8000.

З ранку 17 листопада біткоін здає позиції: на Coindesk він коштує $7701 і $7680 на Bifinex.

Як повідомляв УНІАН, аналітики інвестиційного банку Goldman Sachs прогнозували, що ціна Bitcoin перевищить 8 тисяч доларів. На їхню думку, все вказує на новий зліт.

Курс Bitcoin вперше подолав позначку в 6 тисяч доларів 20 жовтня. Вже 2 листопада курс найпопулярнішою кріптовалюти перевищив 7 тисяч доларів.

Між тим, головний виконавчий директор JPMorgan Chase Джеймс Даймон вважає, що «не можна робити бізнес, при якому валюта береться з повітря. Це добре не закінчиться... Хтось обов'язково буде убитий, і лише тоді влада визнає проблему... Біткоін може коштувати хоч 20 тисяч доларів, коли це станеться, але проблема, в кінцевому підсумку, все ж назріє. Це – шахрайство, і особисто я шокований тим, що ніхто не бачить реального стану справ».