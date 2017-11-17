Децентралізація в проекті бюджету-2018 зберігається та розвивається - прем'єр

Децентралізація, передбачає передачу фінансів і повноважень від центральних органів влади на місця, зберігається і розвивається в проекті державного бюджету на 2018 рік.

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Про це заявив прем'єр-міністр Володимир Гройсман в ході години запитань до уряду у Верховній Раді.

"Децентралізація в цьому законопроекті зберігається і розвивається... Ніхто не дасть нікому права і можливість зруйнувати децентралізацію", - сказав прем'єр.

За словами голови уряду, передача фінансів і повноважень на місця в наступному році буде продовжено, а заяви про зворотне є "фейковими".

"Зараз про знищення децентралізації говорять ті люди, які не підтримували її в 2014-2015 роках. Зараз ці люди роблять фейкові заяви", - підкреслив він.

Як повідомляв УНІАН, 14 листопада Верховна Рада України прийняла за основу урядовий проект державного бюджету України на 2018 рік з показником дефіциту в розмірі 77,9 мільярда гривень, або 2,4% ВВП, з низкою поправок згідно з висновком Комітету з питань бюджету. Проект бюджету передбачає зростання доходів місцевих бюджетів в 2018 році на 36%, а також закладає 8,1 мільярда гривень у Фонд регіонального розвитку для реалізації конкретних проектів на місцях.

В ході обговорення документа деякі народні депутати дорікали уряд, зокрема, в тому, що проект бюджету передбачає передачу зобов'язань по фінансуванню установ професійної технічної освіти від центрального бюджету місцевим.