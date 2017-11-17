Добили: американські фінансові інститути визнали дефолт Венесуели

Міжнародна асоціація свопів і деривативів (ISDA) не визнала дефолт уряду Венесуели по державному боргу і облігаціях, випущених державною нафтовою компанією країни PDVSA, повідомляє Deutsche Welle.

Читайте такожМВФ прогнозує Венесуелі інфляцію більш ніж у 2300%

Рішення було прийнято одноголосно в четвер, 16 листопада, членами спеціального комітету асоціації, до складу якого входять 15 великих фінансових компаній, включаючи JPMorgan, Goldman Sachs і американський інвестфонд Elliott Management.

Це означає, що власники кредитних дефолтних свопів, тобто страховок від дефолту, можуть отримати належні їм компенсації. Комітет збереться в понеділок, 20 листопада, щоб визначити умови виплати.

Кількома днями раніше міжнародне рейтингове агентство Standard & poor's вже оголосило частковий дефолт Венесуели.

За оцінками аналітиків, загальний держборг країни, включаючи борг PDVSA, становить 150 мільярдів доларів. Зустріч з кредиторами у понеділок, 13 листопада, на якій планувалося обговорити можливості реструктуризації, пройшла безрезультатно. Влада Венесуели не запропонувала жодного конкретного рішення проблеми.