Україна має досягнути економічного зростання в 2018 році понад 5% - Гройсман

Україна має наступного року досягти економічного зростання на рівні 5% при закладеному в бюджеті прогнозі в 3%, заявив прем'єр-міністр Володимир Гройсман в ході години запитань до уряду у Верховній Раді.

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"Ми маємо домогтися економічного зростання наступного року понад 5%", - сказав прем'єр.

За словами голови уряду, економічне зростання дозволить в подальшому підвищити стандарти життя громадян і модернізувати країну.

"Економіка початку зростання. Але цього недостатньо для швидких змін в житті громадян. Ми маємо приймати закони, щоб зробити не 3% економічного зростання, а 5-7%. Цей успіх реінвестується на підвищення стандартів життя громадян та модернізацію країни", - підкреслив він.

Як повідомляв УНІАН, раніше Гройсман заявляв, що економічне зростання в 2019 році може становити 5-7%.

Кабінет міністрів погіршив прогноз зростання ВВП України в 2017 році до 1,8% з раніше прогнозованих 3%. За прогнозами Національного банку, зростання ВВП України в 2017 році очікується на рівні 1,9%, в 2018 році – на рівні 3%, в 2019 році – на рівні 4%.

Міжнародний валютний фонд очікує зростання ВВП України в 2017 році на 2%, в 2018 – на 3,2%, в 2019 – на 3,5%.