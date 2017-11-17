"ПриватБанк" отримав на зберігання першу партію готівки від НБУ
Раніше повідомлялося, що Нацбанк в рамках пілотного проекту почав передачу на зберігання уповноваженим банкам своїх запасів готівки.
"ПриватБанк" почав виконання функцій щодо зберігання готівки Національного банку України і отримав першу партію грошей.
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Згідно з повідомленням прес-служби банку, зберігання коштів Національного банку "Приватбанку" забезпечено високою технологічністю банку в області управління готівковим обігом і потужною розгалуженою мережею сховищ банку, достатнім класом їх захисту.
Як повідомляв УНІАН, Національний банк України в рамках пілотного проекту з 15 листопада почав передачу на зберігання уповноваженим банкам своїх запасів готівки.
Програма розвитку Національного банку України передбачає поступову передачу функцій зберігання готівки уповноваженим банкам.