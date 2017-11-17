Неплатоспроможні банки продовжують скорочувати борг перед НБУ

Національний банк України за 10 місяців 2017 отримав на погашення заборгованості за кредитами рефінансування від неплатоспроможних банків 1,377 мільярда гривень.

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Згідно з повідомленням на сайті регулятора, в тому числі 564 мільйонів гривень було отримано від Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, який за зазначений період реалізував заставлене майно (активи) на суму 586,2 мільйона.

За даними НБУ, за вказаний період зросли обсяги узгодження Нацбанком реалізації прав вимог за закладеним кредитними угодами. Зокрема, прийнято 50 рішень про реалізацію прав вимог за 49 тисяч кредитних угод, загальна заборгованість по яких становить майже 46 мільярдів гривень.

"Збільшення обсягів узгодження реалізації заставленого майна (активів) відбувається у зв'язку з оптимізацією загального процесу узгодження НБУ і ФГВФО початкових цін. На збільшення продажу заставленого майна також вплинув перехід ФГВФО на електронну систему торгів Prozorro.Продажу, яка дає можливість задіяти одразу 29 провідних електронних майданчиків України", - наголошується в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, обсяг заборгованості українських банків перед Національним банком України за виданими кредитами рефінансування на 1 листопада 2017 року склав 63,393 мільярда гривень, що на 0,4% нижче показника на 1 жовтня.