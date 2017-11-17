Ліквідацію "Інтеграл-банку" продовжили ще на рік

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб продовжив ліквідацію "Інтеграл-банку" на 1 рік - до 26 листопада 2018 року включно.

Читайте такожБанки України з початку року отримали понад 5 мільярдів збитків

Як повідомляється на сайті фонду, на цей же період продовжуються повноваження ліквідатора банку Олега Андронова.

Довідка УНІАН. "Інтеграл-банк" працює на ринку України з 1994 року. Основним власником банку були Кирило Торішній. Національний банк прийняв рішення про ліквідацію "Інтеграл-банку" 25 листопада 2015 року. До цього, з 15 вересня 2015 року, у банку працювала тимчасова адміністрація.