Ліквідацію "Інтеграл-банку" продовжили ще на рік
16:06, 17 листопада 2017Фінанси
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На цей же період продовжуються повноваження ліквідатора банку Олега Андронова.
Ліквідацію "Інтеграл-банку" продовжили ще на рік / фото УНІАН
Фонд гарантування вкладів фізичних осіб продовжив ліквідацію "Інтеграл-банку" на 1 рік - до 26 листопада 2018 року включно.
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Як повідомляється на сайті фонду, на цей же період продовжуються повноваження ліквідатора банку Олега Андронова.
Довідка УНІАН. "Інтеграл-банк" працює на ринку України з 1994 року. Основним власником банку були Кирило Торішній. Національний банк прийняв рішення про ліквідацію "Інтеграл-банку" 25 листопада 2015 року. До цього, з 15 вересня 2015 року, у банку працювала тимчасова адміністрація.
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