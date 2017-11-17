Долар та євро знову дорожчають: НБУ опустив офіційний курс гривні

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, Нацбанк на 20 листопада встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD США – 2649,9087 (17 листопада – 2647,6407)

100 EUR – 3125,5673 (17 листопада – 3116,5379)

10 RUR – 4,4437 (17 листопада – 4,4135)

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Як повідомляв УНІАН, 17 листопада, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 26,48/26,49 гривні/долар.

Котирування гривні відносно євро встановилися на рівні 31,21/31,23 гривні/євро, відносно російського рубля – на рівні 0,4602/0,4611 гривні/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 17:00 встановився на рівні 26,4991 гривні/долар, учасники ринку до цього часу уклали 586 угод на суму 316,74 мільйона доларів.