Дніпровська мерія посіла перше місце у рейтингу за кількістю конкурентних допорогових закупівель

Дніпровська міська рада посіла перше місце у рейтингу громадської організації «Громадський контроль» за показником «Кількість конкурентних допорогових закупівель».

Цей параметр показує, наскільки відкрито місто закуповує товари вартістю до 200 тис. грн. Так, майже 96% від допорогових закупівель дніпровської мерії є конкурентними. Крім того, за 9 місяців 2017 року, за аналізом активістів, саме Дніпро має найбільше зростання за цим показником.

«Дніпро постійно потрапляє до топ-5 різних рейтингів з ProZorro в Україні. Для нас дуже важливо створити систему моніторингу та ретельно відслідковувати закупівлі. Ми також починаємо долучатися до системи DoZorro, яка дозволить нам ефективніше отримувати зворотній зв'язок з проведених закупівель», – зазначила виконувачка обов'язків заступника міського голови Яніка Мерило.

До вищезазначеного рейтингу потрапили міста Дніпропетровської, Запорізької, Харківської, Донецької та Луганської областей, у яких проживає понад 40 тис. мешканців.