"ПриватБанк" не потребував націоналізації й міг вистояти власними силами - екс-глава НБУ

Націоналізований у грудні минулого року найбільший банк України "ПриватБанк" не потребував націоналізації й міг обійтися власними силами.

Про це в інтерв'ю виданню Finbalance заявив екс-голова Національного банку України, екс-глава Наглядової ради «Приватбанку» Володимир Стельмах.

«Абсолютно», - сказав він, відповідаючи на питання журналіста, чи міг «ПриватБанк» встояти власними силами й обійтися без націоналізації, якби НБУ в питанні рефінансування застосував до банку такий же підхід, як до інших учасників ринку.

За словами Стельмаха, протягом практично всього періоду роботи Валерії Гонтаревої на посаді голови Нацбанку у «Приватбанку» працювали представники НБУ, але вони жодного разу офіційно не озвучили зауважень до роботи банку.

«16 грудня 2016 року (тобто за кілька днів до націоналізації - УНІАН) я, як голова наглядової ради «Приватбанку», надіслав Гонтаревій лист, де була озвучена оцінка фінансового стану банку. Там зазначалося, що банк утримує надійний рівень стабільності, дотримується цільового показника платоспроможності та коефіцієнтів ліквідності, сплачує значні податки», - сказав Стельмах.

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За його словами, у листі зазначалося, що НБУ при здійсненні наглядових функцій не завжди дотримувався об'єктивності та паритетності у підходах до "ПриватБанку" у порівнянні з іншими банками.

«НБУ вводив обмеження для «ПриватБанку» із залучення депозитів, тоді як для банків з держкапіталом надавав істотно більше ліквідності в порівнянні з відтоком коштів клієнтів», - сказав Стельмах.

За його розрахунками, загальна сума рефінансування, яку під час кризи отримав «ПриватБанк», склала 0,43 гривні на 1 гривню відтоку депозитів, тоді як в «Ощадбанку» цей показник був 1,6 грн (тобто майже в 4 рази більше), в «Укргазбанку» - 2,7. Середньомісячна процентна ставка за рефінансом у «Приватбанку» в 2014 році становила 17,3%, у 2015 році - 22,8%, за 10 місяців 2016 - 22,6%. А для банків з держкапіталом - відповідно 10,69%, 16,95%, 13,3%. Термін рефінансування «ПриватБанку» був до трьох років, а для банків з державним капіталом - до п'яти років.

«Гонтарева заявляла, що 99% корпоративного портфелю "Приватбанку" - це позики пов'язаним особам, тоді як у звітності банку, за яку відповідав вже державний менеджмент й аудит якої здійснювала компанія «Ернст енд Янг», наведений показник 6%. Це означає, що у рішенні про націоналізацію превалювали зовсім інші цілі, ніж декларувалося», - зазначив Стельмах.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів 18 грудня 2016 року прийняв рішення націоналізувати найбільший банк України- "ПриватБанк" (м. Дніпро), керуючись рекомендаціями Ради національної безпеки і оборони.

До націоналізації основними акціонерами банку були бізнесмен Ігор Коломойський з часткою у капіталі 49,9816%, його партнер Геннадій Боголюбов з часткою 41,5769% і компанія Triantal Investments Ltd з часткою 16,8170%.

Володимир Стельмах - голова Нацбанку в період з 2000 по 2003 рік та з 2004 по 2010 рік, голова наглядової ради «ПриватБанку» в 2015-2016 роках.