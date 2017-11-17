Нацбанк з 2014 року проводив надмірно жорстку обмежувальну політику, унаслідок чого були знищені банки й економіка - екс-глава НБУ

Національний банк України, починаючи з 2014 року, під керівництвом Валерії Гонтаревої проводив надзвичайно жорстку політику, яка призвела до знищення банків та економіки країни.

Про це в інтерв'ю виданню Finbalance заявив екс-голова Національного банку України, екс-глава наглядової ради «Приватбанку» Володимир Стельмах.

"З 2014 року під керівництвом Гонтаревої НБУ здійснював надзвичайно жорстку рестриктивну (стримувальгу - УНІАН) політику, вилучивши з економічного обігу понад 700 млрд грн. Результат - знищення банків і економіки", - сказав Стельмах.

При цьому він зазначив, що Міжнародний валютний фонд таких рекомендацій регулятору не давав.

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«Представники МВФ мені говорили, що Фонд не давав таких рекомендацій. Отже, слід вважати, що були якісь інші міркування, щоб провести «квазігрошову» реформу конфіскаційного типу. В результаті у населення і бізнесу зникли сотні мільярдів заощаджень», - сказав Стельмах.

На його думку, з 2011 року НБУ став, по суті, кептивним ("кишеньковим" - УНІАН ) банком, хоча повинен бути незалежним держорганом.

Як повідомляв УНІАН, у ході очищення банківської системи України за 2014-2017 роки Національний банк прийняв рішення про виведення з ринку щодо 95 банків. В тому числі 33 банки стали неплатоспроможними в 2014 році, ще 33 – в 2015-му, 21 - у 2016-му і 8 - в 2017 році.