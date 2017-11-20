МВФ продовжить обговорення з українською владою держбюджету на 2018 рік

Міжнародний валютний фонд, фахівці якого працювали в Києві з 9 по 17 листопада, продовжать обговорення з українською владою проекту державного бюджету України на 2018 рік, щоб забезпечити передбачений програмою з Фондом показник дефіциту до 2,5% ВВП.

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Про це йдеться у переданій УНІАН заяві постійного представника МВФ в Україні Йости Люнгмана за підсумками роботи групи фахівців Фонду в Києві в період з 9 по 17 листопада для проведення технічного обговорення проекту держбюджету на 2018 рік.

"Це обговорення буде продовжуватися в наступні тижні з тим, щоб забезпечити відповідність в прийнятому бюджеті показника дефіциту в обсязі 2,5% ВВП, який узгоджений програмою економічних реформ в Україні за підтримки Фонду", - йдеться в документі.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада 14 листопада прийняла за основу проект держбюджету на 2018 рік з показником дефіциту в розмірі 77,9 мільярда гривень, або 2,4% ВВП, з низкою поправок згідно з висновком Комітету з питань бюджету. Бюджет розроблений на базі середньострокової бюджетної резолюції на 2018-2020 роки з прогнозованими показниками зростання економіки в 2018 році на 3% при інфляції 11%.

За результатами аналізу понад 2 тисячі поправок депутатів, профільний комітет запропонував парламенту збільшити видатки по ряду програм і компенсувати збільшенням перераховується Національним банком прибутку на 1,725 мільярда гривень і надходжень по ряду податків і зборів, зокрема, з податку на доходи фізичних осіб і ренту за користування надрами для видобування природного газу. Повний текст держбюджету-2018 з поправками поки не оприлюднено, проте Міністерство фінансів обіцяє підготувати проект до другого читання у двотижневий термін, або до кінця листопада.

МВФ схвалив чотирирічну програму кредитування економіки України EFF на 17,5 мільярда доларів в березні 2015 року. В рамках цієї програми наша країна отримала від Фонду чотири кредитні транші на загальну суму 8,7 мільярда доларів.