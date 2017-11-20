В Україні покращилися споживчі настрої

Споживчі настрої українців у жовтні 2017 року зросли на 3,6 пункту в порівнянні з вереснем - до 62,6, за рахунок підвищення оцінки поточного матеріального становища, а також очікуваних змін особистого матеріального становища. Про це повідомляється в дослідженні, опублікованому на сайті GfK Ukraine.

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"Позитивні зміни в споживчих настроях українців є наслідком зростання пенсій у жовтні поточного року, а також очікувань запланованого збільшення: стипендій в листопаді і мінімального розміру заробітної плати на початку наступного року", - відзначили аналітики GfK Ukraine.

Згідно з дослідженням, індекс поточного становища становить 60, що на 5 пунктів вище, ніж у вересні цього року. Так, індекс поточного особистого матеріального становища піднявся на 3,6 пункту - до 52,4, а індекс доцільності великих покупок - на 6,4 пункту, до позначки 67,6.

Індекс очікуваних змін особистого матеріального становища збільшився на 4,7 пункту порівняно з минулим місяцем і становить 59,4.

Повідомляється також, що очікування українців щодо рівня безробіття в жовтні покращилися. Так, показник індексу очікуваної динаміки безробіття опустився на 2,6 пункту - до 128,3.

Індекс інфляційних очікувань збільшився на 0,6 пункту - до 185,8. Згідно з дослідженням, у жовтні незначно змінилися очікування українців щодо курсу гривні протягом найближчих 3 місяців. Так, індекс девальваційних очікувань зменшився на 0,4 пункту - до 156,6.

Як повідомляв УНІАН, індекс споживчих настроїв в Україні у вересні 2017 року зріс на 0,4 пункту порівняно з серпнем - до показника 59.

Базова інфляція в Україні в жовтні 2017 року в річному вираженні, порівняно з жовтнем 2016 року прискорилася до 8,1% з 7,7%, зафіксованих у вересні-2017 до вересня-2016.

Споживча інфляція в Україні в жовтні 2017 року в річному вираженні, порівняно з жовтнем 2016 року сповільнилася до 14,6% до 16,4%, зафіксованих у річному вимірі місяцем раніше.