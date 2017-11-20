НАЗК підозрює 8 екс-працівників Фіскальної служби в корупції

Національне агентство із запобігання корупції направило в Національну поліцію відомості про 8 колишніх працівників Державної фіскальної служби у зв'язку з виявленими корупційними фактами умисного не подання ними декларацій після звільнення з ДФС. Про це повідомляється на сайті Нацагентства.

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Згідно з повідомленням, агентство направляло нагадування колишнім чиновникам ДФС про необхідність подання ними декларацій згідно з антикорупційним законом 10-денний строк, але ці нагадування були проігноровані без пояснень або заперечення щодо поважності причин неподання декларації.

"В діях колишніх працівників ДФС вбачаються ознаки корупційного правопорушення, за яке передбачена кримінальна відповідальність, визначена статтею 366-1 Кримінального кодексу України. За результатами бездіяльності колишніх посадових осіб ДФС відповідні документи будуть направлені до Національної поліції", - йдеться в повідомленні.

НАЗК нагадало, що за умисне неподання декларації передбачена відповідальність у вигляді штрафу від 2,5 до 3 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або залучення до громадських робіт на термін від 150 до 240 годин, або позбавлення волі на строк до 2 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.

Як повідомляв УНІАН, створення антикорупційного суду є обов'язковою умовою продовження співпраці України і основного кредитора - Міжнародного валютного фонду.