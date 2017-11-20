Апеляційний адмінсуд визнав законним наказ ДФС про проведення позапланової перевірки фірми Дубневичів

Львівський апеляційний адміністративний суд, після третьої хвилі позовів з боку Державної фіскальної служби до підконтрольної народним депутатам Дубневичам компанії «Корпорації «КРТ», нарешті визнав, що наказ Фіскальної служби про проведення позапланової перевірки компанії «Корпорації «КРТ» є законним.

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Про це йдеться в рішенні Львівського апеляційного адміністративного суду від 14 листопада 2017 року.

При цьому Львівський апеляційний адмінсуд скасував вердикт Львівського окружного адмінсуду, який вимагав від ДФС відмовитися від перевірки «Корпорації КРТ».

«Апеляційну скаргу Офісу великих платників податків Державної фіскальної служби задовольнити. Постанову Львівського окружного адміністративного суду від 19 червня 2017 року у справі скасувати, та прийняти нове рішення, яким у задоволенні клопотання про забезпечення позову товариства з обмеженою відповідальністю "Корпорація КРТ" відмовити», - йдеться в рішенні суду.

При цьому Львівський апеляційний суд констатував, що суд першої інстанції став на захист інтересів фірми Дубневичів фактично без розгляду справи по суті, при цьому не враховуючи інтереси держави.

Як повідомляв УНІАН, суди Львівської області вже більш двох років забороняють управлінню Державного фіскальної службі у Львівській області проводити позапланову перевірку скандальної компанії «Корпорації КРТ».

Ще восени 2015 року ДФС видала наказ про проведення позапланової перевірки компанії Дубневичів у зв'язку з необхідністю перевірити правомірність формування податкового кредиту та зобов'язань з ПДВ у взаєморозрахунках з компанією «Домус Альянс».

При цьому ДФС надала всім судам докази того, що перевірити повноту сплати податків «Корпорація КРТ» іншим способом, крім перевірки, не є можливим - корпорація не відповідає на письмові запити, а також не допускає співробітників ДФС для перевірки з 2015 року, про що свідчить складені акти недопуску працівників ДФС на територію компанії.

Однак всі суди приймали рішення на користь фірми Дубневичів.

Одночасно суди аж до Вищого адмінсуду, відмовили Фіскальній службі в арешті рахунків «Корпорації КРТ».

Міністр інфраструктури Володимир Омелян неодноразово звинувачував голову комітету Верховної Ради з питань транспорту Ярослава Дубневича та його брата Богдана, який також є народним депутатом від БПП в корупції, зазначивши, що пов'язані з ними компанії стають переможцями багатомільярдних тендерів «Укрзалізниці», зокрема, «Корпорація КРТ», що займається виробництвом кріплень для рейок, одноосібно виграє тендери «Укрзалізниці» з 2014 року.

Восени 2016 року брати Дубневичі вказали в своїх електронних деклараціях величезні суми готівкових коштів у різній валюті. Зокрема, Ярослав Дубневич задекларував 8,23 млн доларів, 5 млн грн, і 2,78 млн євро. Богдан Дубневич готівкою тримає тільки долари - 11,5 млн. Дружина останнього Тетяна зберігає готівкою ще 137,1 млн грн. На банківських рахунках Дубневичів фігурують значно менші суми. Богдан Дубневич має 10,4 млн грн, а молодший Ярослав з дружиною Наталею - 2,3 млн грн. Крім того, на Богдана Дубневича і найближчих членів його сім'ї зареєстровано 409 об'єктів нерухомого майна, а Ярослав Дубневич з сім'єю володіють 273 об'єктами нерухомості.