Розпорядників бюджетних коштів зобов'язали перейти на електронне казначейське обслуговування

Кабінет міністрів України доручив розпорядникам бюджетних коштів перейти на дистанційне казначейське обслуговування в системі «Клієнт казначейства - казначейство» до липня 2018 року.

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Відповідне розпорядження опубліковане на сайті уряду.

При цьому одержувачам коштів із держбюджету рекомендується підключитися до системи до 1 січня 2018 року, одержувачам із обласних, районних, міських бюджетів та бюджетів територіальних громад - до 1 квітня 2018 року, а одержувачам коштів із сільських бюджетів - до 1 липня.

Як повідомляв УНІАН, в Україні другий рік поспіль функціонує система дистанційного обслуговування «Клієнт-Казначейство», яка, так само як і дистанційні системи банків, працює в режимі «24 на 7», з тією лише відмінністю, що проводити платежі можна тільки з робочого місця.

За словами голови Держказначейства Тетяни Слюз, використання бюджетними установами системи дистанційного обслуговування «Клієнт-Казначейство» дозволить підвищити швидкість платежів і мінімізувати паперовий документообіг.