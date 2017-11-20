В Україні продовжує зростати роздрібна торгівля

Обіг роздрібної торгівлі в Україні в січні-жовтні 2017 року зріс на 8,2% порівняно з аналогічним періодом 2016 року, повідомляється на сайті Державної служби статистики України. При цьому Держстат не оприлюднив абсолютних значень.

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Згідно з повідомленням, найбільше обіг роздрібної торгівлі зріс у Закарпатській, Одеській, Вінницькій і Львівській областях – на 19,7%, 15,2%, 13,3% та 12,4 % відповідно.

Обіг роздрібної торгівлі у жовтні 2017 року порівняно з вереснем збільшився на 3,1%, а з жовтнем 2016 року на 4,2%.

Як повідомляв УНІАН, обіг роздрібної торгівлі в Україні в січні-вересні 2017 року зріс на 8,8% в порівнянні з аналогічним періодом 2016 року (у порівнянних цінах) до 578,049 млрд грн.

У 2016 році обіг роздрібної торгівлі в Україні збільшився на 3,7% в порівнянні з 2015 роком (у порівнянних цінах) до 1,159 трлн грн.