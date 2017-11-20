Криптовалюта біткойн ставить нові рекорди

Ціна найпопулярнішої кріптовалюти біткойн вперше перевищила позначку в 8200 доларів. Про це свідчать дані CoinDesk.

Нагадаємо, курс криптовалюти біткойн в ніч на 17 листопада оновив історичний максимум, його вартість вперше перевищила $8000.

20 жовтня курс Bitcoin вперше подолав позначку в 6 тисяч доларів. Вже 2 листопада курс найпопулярнішою криптовалюти перевищив 7 тисяч доларів.

Як повідомляв УНІАН, 6 жовтня група з п'яти депутатів подала до Верховної Ради законопроект №7183 «Про обіг криптовалют в Україні».

Віртуальна валюта Bitcoin є однією з найпопулярніших альтернатив традиційним валютам, яку часто називають криптовалютою або віртуальною валютою.

Bitcoin можуть використовувати для оплати товарів або послуг у продавців, готових їх брати. Валюта не має єдиного емісійного центру. Емісія криптовалюти Bitcoin повністю децентралізована і може бути здійснена випадковим чином будь-яким клієнтом системи за допомогою використання обчислювальних потужностей електронного обладнання для підтримки роботи системи.

На сьогоднішній день у світі існує понад 1100 криптовалют.