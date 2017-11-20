Нацбанк зміцнив офіційну гривню

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, Нацбанк на 21 листопада встановив такий офіційний курс гривні до світових валют:

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100 USD США – 2647.7080 (20 листопада – 2649.9087)

100 EUR – 3119.2648 (20 листопада – 3125.5673)

10 RUR – 4.466 (20 листопада – 4.4437)

У понеділок, 20 листопада, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 26,44/26,46 грн/дол., повідомив УНІАН дилер комерційного банку.

За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні до євро встановилися на рівні 31,08/31,10 грн/євро, до російського рубля – на рівні 0,4602/0,4611 грн/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 17:00 встановився на рівні 26,4771 грн/дол., учасники ринку до цього часу уклали 518 угод на суму 334,76 млн дол.