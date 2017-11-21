Українцям розповіли, як вижити із прогнозованим "доларом по 30" (відео)

Минулого тижня Рада у першому читанні проголосувала за бюджет, в якому долар наступного року буде по 30. Як жити далі, що зміниться, куди вкладати гроші та що купувати. Ці та інші практичні поради "гри на виживання" з новим курсом "Гроші" отримали від експертів.

Та реальний курс долара у звичайних обмінниках буде значно вищим за 30 гривень, адже Кабмін завжди закладає у бюджет занижений курс.

"На жаль, зараз я змушений рекомендувати купувати тверді іноземні валюти для того, щоб захистити свої заощадження від знецінення", - зазначив один з експертів.

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Та новий курс долара став сюрпризом не для всіх: ще минулої зими на ринках чекали на 30-ку.

Враховуючи прогнозований новий бюджет на підвищення вартості продуктів наголошують й економісти.

Але - без паніки: перша й головна порада: якщо у вас є гривні, то саме час купувати долари. Вплине курс й на імпортні товари, тож техніку й інші товари також варто придбати зараз. Сюди ж відноситься й нерухомість. При цьому гроші краще тримати у перевіреному банку.

Як повідомляв УНІАН, уряд і Національний банк прогнозують інфляцію в Україні у 2017 році на рівні 12,2%, тоді як на початку року урядовий прогноз становив 10%, а прогноз Нацбанку - 9,1%.

Національний банк у 2018 році очікує зниження споживчої інфляції в Україні до цільового рівня.