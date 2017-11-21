У ДФС підрахували, скільки податків заборгували банки, що ліквідуються

Податковий борг 46 банків, що ліквідуються, становить 5,096 млрд грн, а це 30% від боргу по всьому Офісу великих платників податків Державної фіскальної служби на 2017 рік.

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Про це повідомляється на сайті Офісу.

Згідно з повідомленням, при цьому за результатами кампанії декларування податку на прибуток за 9 місяців 2017 року, фінансовими установами, які обслуговуються в Офісі великих платників, задекларовано податку на прибуток 1,984 млрд грн.

«Банки, які знаходяться під управлінням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб - тобто знаходяться в процесі ліквідації, є гіперприбутковими та їхній обсяг задекларованих зобов'язань становить 1 563,85 млн грн, або майже 80% від загальної задекларованої суми податку на прибуток», - йдеться в повідомленні.

При цьому в ДФС відзначили, що декларування таких високих зобов'язань банками у стані ліквідації зовсім не свідчить про те, що вони будуть оплачені.

Як повідомляв УНІАН, під час очищення банківської системи України за 2014-2017 роки Національний банк прийняв рішення про виведення з ринку щодо 95 банків. У тому числі 33 банки стали неплатоспроможними в 2014 році, ще 33 – в 2015-му, 21 - у 2016-му і 8 - в 2017 році.