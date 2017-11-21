Бюджети об'єднаних територіальних громад зросли майже в 2 рази

Бюджети об'єднаних територіальних громад в Україні за 9 місяців 2017 року зросли в 1,8 рази порівняно з аналогічним періодом 2016 року - до 6,3 млрд грн, повідомив віце-прем'єр-міністр - міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України Геннадій Зубко на зустрічі з делегацією Конгресу місцевих і регіональних влад Ради Європи.

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«Минулого року за 9 місяців 3,5 мільярда, цього року вже 6,3 мільярда становили бюджети об'єднаних громад», - сказав він.

Зубко зазначив, що цього року бюджет становить половину коштів місцевих бюджетів і половину центрального бюджету.

«У 2014 році бюджети місцевих громад становили 30%, і 70% фактично піднімалися на центральний рівень, де потім частина з них розподілялася по місцевих бюджетах через програму. Цього року ми маємо державний бюджет, який складається на 50% з місцевих бюджетів, і на 50% центрального бюджету», - додав він.

За словами Зубка, кількість об'єднаних територіальних громад у 2017 році порівняно з 2014 роком зросла в 4 рази. «У 2015 - 159 громад, в 2016 - 203, в 2017 ми вже бачимо 665», - додав він.

Також Зубко повідомив, що на даний момент розроблені законопроекти про засади адміністративно-територіального устрою та про державний контроль за рішеннями органів місцевого самоврядування та дотриманням Конституції України.

«Для нас дуже важливі майбутні зміни в законодавстві, які зможуть підсилити і передати повноваження, а також збільшити відповідальність місцевого самоврядування. Сьогодні ми обговорювали... можливості нових повноважень місцевого самоврядування і відновлення системи місцевого самоврядування, абсолютно ідентичній тій, яка працює в Європейському Союзі», - сказав віце-прем'єр.

Як повідомляв УНІАН, раніше прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявляв, що місцеві бюджети в Україні у 2017 році зростуть на 25%, при цьому органи влади в регіонах країни можуть самостійно забезпечити перевиконання плану.

Власні доходи місцевих бюджетів об'єднаних територіальних громад в Україні в січні-серпні 2017 року порівняно з аналогічним періодом минулого роком зросли на 85,5% - до 5,5 млрд грн.

Доходи місцевих бюджетів завдяки реформі децентралізації зросли в 2016 році на 44% порівняно з 2015 роком - до 144 млрд грн.