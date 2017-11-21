Україна покращила свої позиції у світовому рейтингу оподаткування майже в 2 рази

Україна за рік покращили свої позиції у світовому рейтингу "Оподаткування 2018", проведеного компанією PwC і групою Світового банку в 190 країнах, майже в 2 рази - з 84 до 43 позиції.

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Як зазначив партнер компанії "PwC Україна" В'ячеслав Власов під час презентації результатів рейтингу, найбільший вплив на рейтинг мало зниження в Україні єдиного соціального внеску до 22%.

"Найбільший вплив на покращення позицій в рейтингу мало зробило зниження єдиного соціального внеску з 2017 року. Це дало позитивний вплив на загальне податкове навантаження в Україні", - сказав він.

Згідно з результатами дослідження, Україна покращила позицію в показнику "час на підготовку і подання податкової звітності" з 163 до 159, в індексі легкості подачі звітності - з 67 до 42 позиції, загальною ставкою податків - з 156 позиції до 98 позиції.

У презентації наголошується, що PwC очікує поліпшення індикаторів рейтингу наступного року за рахунок зменшення часу на облік податку на прибуток, зменшення тривалості отримання бюджетного відшкодування завдяки його автоматизації в 2017 році.

Як повідомляв УНІАН, Україна поліпшила свої позиції у рейтингу легкості ведення бізнесу за версією Світового Банку Doing Business-2018 на 4 позиції та піднялася на 76-те місце за рахунок спрощення будівельних процедур, захисту міноритарних інвесторів і зменшення податків.

Раніше в уряді планували, що цього року Україна може увійти в ТОП-50 рейтингу Doing Business, а в 2018 році – в ТОП-20. Однак для цього необхідно прийняти більше 30 законопроектів, частина з яких вже прийняті у парламенті, а частина повинні бути затверджені урядом.