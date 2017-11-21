Не біткойном єдиним: хакери вкрали криптовалюти Tether майже на $31 мільйон

Компанія-творець токенизированных доларів - Tether - повідомила про крадіжку 30,95 мільйона USDT, повідомляє RNS.

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Як наголошується в офіційній заяві компанії, 19 листопада кошти було переведено на адресу неавторизованого біткойн-гаманця. За поточним курсом вартість долара практично дорівнює вартості одного USDT (курс USDT/USD становить 0,994).

"19 листопада 30,95 мільйона USDT були переведені з гаманця Tether Treasury на неавторизовану біткойн-адресу. Оскільки Tether є емітентом USDT, ми не будемо викуповувати їх. Ми працюємо над відновленням токена, щоб не перешкодити їм (зловмисника - редакція) проникнути до ширшої екосистеми", - йдеться в повідомленні Tether.

Компанія опублікувала біткойн-адресу зловмисника і застерегла клієнтів від обміну токенами з цією адресою.

Як повідомляв УНІАН, раніше в столичному інституті Патона знайшли "фабрику" генерування кріптовалюти Bitcoin.