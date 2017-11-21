Вищий адмінсуд став на сторону "Динамо": клуб не визнали пов'язаною з "ПриватБанком" особою

Вищий адміністративний суд підтвердив рішення Окружного адміністративного суду Києва і постанову Київського апеляційного адміністративного суду про протиправність визнання Національним банком України футбольного клубу "Динамо" (Київ) особою, пов'язаною з «ПриватБанком».

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Про це йдеться в рішенні суду від 16 листопада.

У матеріалах суду зазначається, що 13 грудня 2016 року Національний банк визнав клуб пов'язаною з «ПриватБанком» особою. Футбольний клуб звернувся до Окружного адміністративного суду з позовом до Національного банку. Позовні вимоги клубу полягали у визнанні незаконним рішення НБУ про зв'язок, а також визнання незаконним наказу тимчасового адміністратора «ПриватБанку» від 20 грудня 2016 року в частині блокування видаткових операцій за рахунками клубу. 20 березня 2017 року Окружний адмінсуд Києва частково задовольнив позов «Динамо» в частині зазначених вимог. 27 червня апеляція НБУ та Фонду гарантування вкладів фізосіб була відхилена.

Як повідомляв УНІАН, 15 листопада Державна виконавча служба України відкрила провадження про стягнення з «ПриватБанку» коштів на користь Ігоря Суркіса і членів його сім'ї.

«ПриватБанк» (м. Дніпро) працює на ринку України з 1992 року і є найбільшим банком за обсягом активів.

18 грудня 2016 року Кабінет міністрів ухвалив рішення націоналізувати банк, керуючись підсумками засідання Ради національної безпеки і оборони за пропозицією Національного банку України.

У період входження держави в капітал банку кошти пов'язаних із фінустановою осіб були конвертовані в капітал (процедура bail-in) для зниження видатків держави на докапіталізацію фінустанови.