АМКУ визнав незаконною заборону продажу алкоголю в кіосках Києва

Київське обласне територіальне відділення Антимонопольного комітету України визнало незаконним рішення Київської міської ради про заборону продажу алкоголю у тимчасових спорудах торговельного та культурно-побутового призначення (мала архітектурна форма, МАФ) у Києві.

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Про це повідомив керівник Київського тервідділення комітету Олексій Хмельницький кореспонденту УНІАН.

"Було прийнято рішення про визнання незаконним, яке порушує конкуренцію рішення Київради про заборону продажу алкогольних напоїв у МАФах", - заявив Хмельницький.

Хмельницький зазначив, що АМКУ зобов'язав Київську міськраду протягом місяця скасувати рішення від 14 вересня про виключення продажу алкоголю з функціоналу Мафів.

Він додав, що Київська міська рада здійснює антиконкурентні дії, оскільки є стаціонарні магазини, великі супермаркети, в яких продаж алкоголю залишається.

"Мафи отримували свої ліцензії, як і великі мережі, як і всі інші суб'єкти господарювання, платили за ці ліцензії так само, як і всі. Київрада незаконно заборонив їм займатися підприємницькою діяльністю", - зазначив Хмельницький.

Він підкреслив, що проблема продажу алкоголю існує, але його потрібно вирішити законним способом.

"Прийняти зміни в закон України про обіг спирту та про місцеве самоврядування. Тоді або місцевим радам дати ці повноваження, або на рівні країни заборонити продавати алкоголь всім. І це буде, мабуть, справедливо. Але це вимагає ще обговорення", - додав керівник Київського тервідділення.

Як повідомляв УНІАН, 14 вересня 2017 року Київрада виключила продаж алкогольних виробів, слабоалкогольних напоїв та пива з переліку функціонального використання тимчасових споруд та засобів пересувної торгівлі.

Раніше, 17 березня 2016 р. Київрада ухвалила рішення заборонити продаж пива, слабоалкогольних та алкогольних напоїв у тимчасових спорудах торговельного та іншого призначення (237/237). Мер Києва Віталій Кличко 8 квітня підписав відповідне рішення. У Київраді запевнили, що видані ліцензії на продаж алкоголю у МАФах будуть діяти до кінця їх дії.

Влітку минулого року екс-керівник Департаменту міського благоустрою та збереження природного середовища КМДА, народний депутат і радник київського міського голови Дмитро Білоцерківець написав у Facebook, що Київрада готує додаткове рішення про заборону продажу алкоголю в МАФах. Він пояснив, що це рішення необхідно, "щоб судові рішення не впливали на політику міської влади в цьому питанні".

У листопаді 2016 року Апеляційний суд підтвердив рішення суду першої інстанції і зобов'язав Київраду скасувати рішення про заборону продажу алкоголю в МАФах.