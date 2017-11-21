Український бізнес наступного року очікує майже 30 тисяч перевірок (інфографіка)

16:12, 21 листопада 2017
Фінанси
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Найбільша кількість перевірок в 2018 році очікується в Київській, Одеській та Дніпропетровській областях.

Ілюстрація REUTERS

Державні структури на наступний рік запланували 27,169 тис. перевірок для бізнесу, повідомляє сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній OpenDataBot.

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Згідно з повідомленням, найбільшу кількість перевірок заплановано службою з надзвичайних ситуацій - 7,917 тис., службою з питань безпечності харчових продуктів - 5,324 тис., управлінням з питань праці - 5,211 тис.

Найбільша кількість перевірок у 2018 році очікується в Київській, Одеській та Дніпропетровській областях.

фото opendatabot.com
фото opendatabot.com
фото opendatabot.com

Як повідомляв УНІАН, у 2016 році Верховна Рада ухвалила закон про мораторій на проведення державних планових перевірок бізнесу до 31 грудня 2017 року.

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Теги: #перевірки бізнесу#бізнес в Україні