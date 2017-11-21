Український бізнес наступного року очікує майже 30 тисяч перевірок (інфографіка)
Найбільша кількість перевірок в 2018 році очікується в Київській, Одеській та Дніпропетровській областях.
Державні структури на наступний рік запланували 27,169 тис. перевірок для бізнесу, повідомляє сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній OpenDataBot.
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Згідно з повідомленням, найбільшу кількість перевірок заплановано службою з надзвичайних ситуацій - 7,917 тис., службою з питань безпечності харчових продуктів - 5,324 тис., управлінням з питань праці - 5,211 тис.
Найбільша кількість перевірок у 2018 році очікується в Київській, Одеській та Дніпропетровській областях.
Як повідомляв УНІАН, у 2016 році Верховна Рада ухвалила закон про мораторій на проведення державних планових перевірок бізнесу до 31 грудня 2017 року.